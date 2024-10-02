Китайцы раскрыли секрет Эвереста

Эксперты из Китайского университета геонаук в Ухане разгадали секрет Эвереста. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что специалисты установили причину рекордной высоты этой горы.

Напоминается, что Эверест, также известный как Джомолунгма в Тибете и Сагарматха в Непале, выделяется на фоне других гималайских пиков, достигая 8 849 метров над уровнем моря.

Добавляется, что это сразу на 250 метров выше окружающих гор.

Примечательно, что даже сегодня Эверест продолжает расти: происходит это, по спутниковым данным, на несколько миллиметров в год, и это быстрее, чем ожидаемая скорость подъема тектонических плит.

Ученые говорят, что столь внушительные размеры горы обусловлены активностью реки Арун, которая является крупнейшей рекой Непала.

Моделирование установило, что примерно 89 тысяч лет назад Арун начала забирать больше воды из реки Коси, а увеличение мощности ее потока сформировало большое горное ущелье.

Говорится, что вымывание больших кусков породы привело к тому, что участок земной коры с Эверестом начал подниматься.

По словам китайцев, за счет Аруна Эверест получил от пятнадцати до пятидесяти метров высоты.

Резюмируется: «Учитывая тот факт, что толщина земной коры составляет от десяти до тридцати километров, такое явление приведет к увеличению скорости подъема поверхности горы до 0,53 миллиметров в год».

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