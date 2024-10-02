Как сохранить идеальную фигуру? Ученые раскрыли хитрый секрет

Эксперты из Барселонского института глобального здравоохранения поведали о том, как сохранить идеальную фигуру. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что в долгосрочной перспективе продолжительное ночное голодание и ранний завтрак помогают поддерживать здоровый вес.

В опыте участвовали более семи тысяч людей в возрасте 40-65 лет из когорты GCAT (Genomes for Life), проекта, возглавляемого немецким исследовательским институтом Триаса и Пуйоля.

Еще в 2018-м году подопытные ответили на вопросы о своем весе и росте, пищевых привычках, образе жизни и социально-экономическом статусе.

Спустя пять лет более трех тысяч испытуемых заполнили новые анкеты.

В итоге оказалось, что две специфические привычки были связаны с более низким индексом массы тела в долгосрочной перспективе.

Поясняется, что речь идет о продолжительном ночном голодании (отказе от пищи в вечернее время) и раннем завтраке.

Добавляется, что результаты более ранних исследований также выявили связь между продлением ночного голодания и здоровым весом.

Сказано, что подобная схема питания в большей степени соответствует естественным циркадным ритмам человека.

Резюмируется, что прием пищи в начале дня и отказ от еды вечером позволяет лучше сжигать калории и регулировать аппетит, тем самым предотвращая появление лишнего веса.

Ранее были названы продукты, которые помогут побыстрее уснуть.