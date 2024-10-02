Диетолог поведала о небывалой пользе тофу

Российский диетолог Полина Журавлева рассказала о том, почему нужно есть тофу. Она поведала о небывалой пользе этого продукта.

По ее словам, он снижает риск развития рака, а также укрепляет кости и зубы.

Специалист рассказала: «Тофу можно жарить на гриле, сковороде, добавлять в салат, десерт. Это незаменимый источник белка и аминокислот, который влияет на организм более благотворно, чем рыба и молочка, так как имеет растительную основу».

Добавляется: «Это продукт долгожителей. Азиаты живут долго благодаря тофу. Помимо всего прочего тофу также снижает риск сердечных заболеваний, очень полезен для костей».

Есть тофу рекомендуется каждый день.

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