Украину накрыла волна похолодание – синоптики рассказали, чего ждать от погоды

Синоптики рассказали, чего ждать от погоды в Украине в ближайшие дни. Появился прогноз Гидрометцентра.

В нем сказано о том, что в среду, 2 октября, по стране будет сухо. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Ночью плюс 6-11, на побережье морей до 14 тепла. Днем плюс 16-21, на востоке и юго-востоке до 25 тепла. В западных областях ночью плюс 1-6, на Закарпатье и Прикарпатье на поверхности почвы заморозки от 3 мороза до 0, днем плюс 12-17. На высокогорье Карпат ночью от 2 мороза до 3 тепла, днем плюс 8-13.

В Киеве завтра будет без осадков. Ветер преимущественно северный, 5-8 м/с. Ночью плюс 8-10, днем 17-19 тепла.

В четверг, 3 октября, в западных регионах пройдут дожди, на остальной территории нашей страны будет сухо. Ветер преимущественно южный, 3-8 м/с.

На западе Украины ночью плюс 4-9, днем 11-16 тепла. По стране ночью плюс 9-14, днем 19-24 тепла.

В украинской столице послезавтра будет сухо. Ветер южный, 3-8 м/с. Ночью плюс 11-13; днем 21-23 тепла.

Ранее мы писали, что в Киеве зафиксировали три температурных рекорда подряд.