Фьюри пригрозил Усику перед реваншем

Тайсон Фьюри уверен в своей победе над Александром Усиком в реванше. Об этом говорится в комментарии бывшего чемпиона по сверхтяжелому весу обновленного рейтинга The Ring в своем дивизионе.

Согласно списку, британец занимает в нем первое место, а чемпионом является Александр Усик.

Впрочем, Тайсон Фьюри уже пообещал исправить эту ситуацию 21 декабря.

«Вернусь на вершину 21 декабря. Продолжаю делать это 22 года», — написал Фьюри.

Напомним, Фьюри назвал главную причину своего поражения в бою с Усиком.