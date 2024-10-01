В Харькове взяли под стражу учителя, который насиловал и развращал мальчиков

Бывший учитель физкультуры из Харькова был заключен под стражу по подозрению в изнасиловании и развращении несовершеннолетних учеников. Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

Отмечается, что 55-летний мужчина будет под арестом до 26 ноября без права внесения залога.

По данным следствия, с 2018 по 2021 год мужчина совершал действия сексуального характера в отношении трех мальчиков в возрасте 11, 12 и 13 лет. Это происходило в разных школах Харькова, где он работал десять лет.

Один из пострадавших отважился рассказать о сексуальном насилии только после того, как уехал за границу.

После этого учитель физкультуры уволился и переехал жить в мужской монастырь в Тернопольской области.

Следователи продолжают расследование, собирают доказательства и опрашивают свидетелей. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы за преступления против детей.

Напомним, в Харьковской области задержали педофила, который изнасиловал мальчика в Киеве.