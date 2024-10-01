Байден может продвигать вступление Украины в НАТО до ухода с поста президента, — FT

Президент США Джо Байден может изменить свою позицию по вопросу вступления Украины в НАТО. Об этом сообщает Financial Times.

Как отмечается в материале, в своей последней поездке в Европу перед уходом с поста президента Байден будет председательствовать на встрече союзников Украины в Германии 12 октября в формате «Рамшайн».

Западный чиновник, проинформированный о переговорах Владимира Зеленского в Вашингтоне, сказал, что есть предварительные признаки того, что Байден может согласиться повысить статус заявки Украины на членство в НАТО до того, как он покинет свой пост в январе.

Напомним, новый генсек НАТО сделал громкое заявление по поводу Украины.