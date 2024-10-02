Американцы узнали о Луне нечто новое

Эксперты из Центра космических полетов имени Годдарда NASA узнали о Луне нечто новое. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что в ее недрах находится слой частично расплавленной мантии, о чем свидетельствуют гравитационные особенности природного спутника нашей планеты.

Это удалось установить после оценки лунных приливов.

Сообщается, что реакция Луны на приливные силы Земли и Солнца частично зависит от ее глубинной внутренней структуры.

Ученые использовали ежемесячные и ежегодные изменения лунной гравитации, а также информацию о средней плотности Луны, в модели для компьютерной имитации недр спутника.

В итоге оказалось, что без включения в расчеты параметров мягкого слоя в основании лунной мантии результаты вычислений не совпадают с наблюдаемыми эффектами.

Информируется, что если жидкая часть мантии действительно существует, она может состоять из богатого титаном материала, называемого ильменитом.

Впрочем, резюмируется, что требуются дополнительные исследования, чтобы лучше понять этот слой и определить источник тепла, который поддерживает породы в расплавленном состоянии миллиарды лет.

Ранее были выдвинута новая версия появления Луны.