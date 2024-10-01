Новый генсек НАТО сделал громкое заявление по поводу Украины

Новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сделал громкое заявление по поводу Украины. По его словам, наша страна должна стать членом Альянса.

Как известно, во вторник, 1 октября Йенс Столтенберг на заседании Североатлантического совета в штаб-квартире НАТО в Брюсселе передал ему полномочия генерального секретаря организации.

Марк Рютте сказал: «Мой следующий приоритет – это наращивание помощи Украине, приближение ее к НАТО. Так как достичь стабильной безопасности в Европе без сильной и независимой Украины невозможно».

Он добавил: «Мы должны реализовать пакет помощи, обещанный на саммите в Вашингтоне. Это касается создания командования, финансовой помощи и необратимого движения Украины к членству в НАТО, потому что место Украины в НАТО».

Резюмируется, что Альянс должен сохранять помощь Украине и в будущем.

Ранее стали известны итоги заседания Совета Украина-НАТО.