Сводный брат Обамы сделал скандальное заявление

Сводный брат бывшего президента США Барака Обамы Малик сделал скандальное заявление. Поведал кое-что интересное.
Малик Обама сказал: «Он все еще управляет Демократической партией, и он по-прежнему управляет страной за закрытыми дверями. Он будет иметь огромное влияние в случае победы Камалы Харрис».
Также мужчина добавил, что Барак Обама имеет прямое отношение к выходу нынешнего главы государства Джо Байдена из предвыборной гонки в июле.
Добавляется, что экс-президент общается с Камалой Харрис почти каждый день.
При этом Малик Обама назвал родственника «крайне высокомерным и фальшивым как змея».
Стоит также напомнить, что на этих выборах мужчина поддерживает кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа.
Ранее Обама сделал резонансное заявление по поводу выборов президента США.