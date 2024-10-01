Сводный брат Обамы сделал скандальное заявление

Сводный брат бывшего президента США Барака Обамы Малик сделал скандальное заявление. Поведал кое-что интересное.

Малик Обама сказал: «Он все еще управляет Демократической партией, и он по-прежнему управляет страной за закрытыми дверями. Он будет иметь огромное влияние в случае победы Камалы Харрис».

Также мужчина добавил, что Барак Обама имеет прямое отношение к выходу нынешнего главы государства Джо Байдена из предвыборной гонки в июле.

Добавляется, что экс-президент общается с Камалой Харрис почти каждый день.

При этом Малик Обама назвал родственника «крайне высокомерным и фальшивым как змея».

Стоит также напомнить, что на этих выборах мужчина поддерживает кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа.

Ранее Обама сделал резонансное заявление по поводу выборов президента США.