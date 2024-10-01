Байден утвердил лимит беженцев в США на 2025-й год

Президент США Джо Байден утвердил ограничение по допустимому объему новых беженцев в стране в 2025-м финансовом году. Это 125 тысяч человек.

Об этом информирует Белый дом.

В администрации главы государства сообщили: «Джо Байден сегодня подписал президентское определение о допуске беженцев на 2025-й финансовый год, утвердив цель по допуске беженцев на уровне 125 тысяч человек».

Также говорится о том, что в 2024-м финансовом году, который завершился в США 30 сентября текущего дома, лимит по числу беженцев составил 100 тысяч человек, что стало наибольшим предельным значением за тридцать лет.

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