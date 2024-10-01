Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 654 430 солдат

Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на вторник, 1 октября.

Сообщается, что были ликвидированы уже 654 430 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 8 883 танка, 17 547 боевых бронированных машин, 18 855 артиллерийских систем, 1 204 РСЗО, 963 средства ПВО, 369 самолетов, 328 вертолетов, 16 322 БПЛА оперативно-тактического уровня, 2 613 крылатых ракет, 28 кораблей/катеров, одна подлодка, 25 621 единица автомобильной техники и автоцистерн, а также 3 314 единиц специальной техники.

Ранее Трамп заявил о хороших отношениях с Зеленским.