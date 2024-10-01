Норвегия хочет построить забор на границе с РФ

Правительство Норвегии рассматривает возможность строительства забора на границе с Россией. Он должен помочь, если со стороны РФ будет поток беженцев. Об этом заявила министр юстиции Норвегии Эмили Энгер Мель, передает Yle.

Сообщается, что министр вдохновилась примером Финляндии, которая продолжает строить заграждение на восточной границе.

В интервью NRK (на которое ссылается Yle) она заявила, что строительство заборов может быть одним из способов улучшить ситуацию с безопасностью.

Однако пока неясно, будет ли забор построен вдоль всей границы или только на отдельном ее участке. Как пишет СМИ, протяженность сухопутной границы между Норвегией и Россией составляет 200 километров.

Министр юстиции Норвегии Эмили Энгер Мель отметила, что строительство заграждений является дорогостоящим процессом, поэтому необходимо оценить разумность подобных вложений. По ее мнению, инвестировать также можно в закупку дронов, которые будут патрулировать территории, а также в увеличение числа пограничников в Стурскуге.

В то же время министр подчеркнула, что Финляндия считает строительство забора разумной мерой, но по ее словам, стоить помнить, что пограничные территории Финляндии и Норвегии отличаются по ландшафту и граница между Финляндией и Россией намного длиннее.

Издание напоминает, что забор должен помочь в случае потока беженцев. Так происходило в 2015 году, когда через Стурскуг, единственный погранпункт между Норвегией и РФ, пешком и на велосипедах прибыли 5000 людей из России, которые просили убежище.

Также NRK сообщает о мигрантах из третьих стран, которые в прошлом году попасть в Финляндию. Как результат, финские власти сочли это инструментализированной миграцией и в итоге построили на границе забор длиной 200 км.

Напомним, Россия решила в одностороннем порядке «отодвинуть» границу с Литвой и Финляндией в Балтийском море.