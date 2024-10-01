В России военные расходы в 2025 году могут вырасти почти на треть

В проекте госбюджета России на 2025 год «оборонные расходы» составляют 13,5 трлн рублей (145 млрд долларов). Это почти на треть больше, чем в 2024 году. Об этом сказано в пояснительной записке к законопроекту о федеральном бюджете РФ, сообщает «Медуза».

Проект федерального бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов был внесен в Госдуму РФ сегодня, 30 сентября.

Как отмечает издание, военные расходы РФ в 2025 году составят 6,31% ВВП страны. 13,5 трлн рублей (145 млрд долларов) является рекордной суммой. До этого рекордными были 10,4 триллиона рублей (106 млрд долларов), которые заложили «на оборону» в 2024 году.

Также, согласно документу, в России в 2026 и 2027 гг. планируют сокращать «оборонное финансирование». В 2026 году выделить планируется 12,8 трлн рублей (138,06 млрд долларов), а в 2027 году — 13,1 трлн рублей (141,30 млрд долларов).

К слову, в госбюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов ожидалось, что в 2025 году на военные расходы выделят 8,5 трлн рублей (91,68 млрд долларов).

Напомним, Путин приказал набрать в армию 130 тысяч срочников.