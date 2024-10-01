Украина имеет план, чтобы преодолеть будущую зиму. В то же время энергетическая безопасность в следующие зимы потребует децентрализации. Об этом сообщил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко, которого цитирует Financial Times.

«Украина имеет краткосрочный план, чтобы пережить эту зиму, но чтобы гарантировать нашу энергетическую безопасность в последующие зимы, мы должны децентрализовать энергетическую систему Украины», — заявил Тимченко.

По словам бывшего главы «Укрэнерго» Владимира Кудрицкого, главное беспокойство этой зимой вызывает повреждение основных электростанций, а не подстанций, которые в основном защищены покрытием и могут быть быстро отремонтированы.

Также он добавил, что дефицит и отключения будут неизбежными. Вопрос заключается в том, насколько серьезными они будут, что будет зависеть от защиты электростанций.

«Противовоздушная оборона является абсолютно критически важной, и децентрализация должна состояться параллельно», — отметил Кудрицкий.

Как пишет издание, глава Министерства энергетики Герман Галущенко попал под критику из-за задержки усилий по децентрализации производства электроэнергии, которые необходимо было начать еще в 2022-м.

«Министерство энергетики не заинтересовано в децентрализации. Наоборот, они заинтересованы в централизации, они хотят, чтобы как можно большая часть энергетического сектора, особенно генерация, была под их государственными компаниями», — рассказал один из чиновников.

Между тем Министерство энергетики сообщило Financial Times, что разработало стратегию и создало условия для децентрализации, впрочем, не раскрывало подробностей из-за ограничений военного времени. Ведомство отметило, что развитие атомной генерации «обеспечит потребности страны в восстановлении и энергетическую стабильность в будущем».

Напомним, «Укрэнерго» не планирует отключений в первый день октября.