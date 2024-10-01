В конце сентября в Киеве зафиксировали еще три температурных рекорда

В пятницу и субботу, 27 и 28 сентября, в Киеве было зафиксировано три температурных рекорда. Климатическая норма превышена почти на 10 градусов. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория.

По данным климатологов, минимальная температура воздуха 27 сентября в столице оказалась самой высокой для этого дня, ведь она не опустилась ниже 17,3 градуса тепла. Предыдущее рекордное значение 2015 превышено на 1,9 градусов.

Минимальная температура воздуха 28 сентября в Киеве также оказалась самой высокой для этого дня и снизилась до 17,5 градусов. Предыдущее рекордное значение 1927 превышено на 1,0 градусов. Среднесуточная температура воздуха оказалась самой высокой для этой даты и составила 23,1 градуса, что превысило предыдущий рекордный показатель того же 1927 года на 2,0 градуса, а климатическую норму — на 9,9 градуса.

По данным обсерватории, всего за месяц установлено 11 температурных рекордов.

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