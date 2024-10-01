Путин приказал набрать в армию 130 тысяч срочников

Российский диктатор Владимир Путин своим указом распорядился призвать на военную службу в октябре — декабре 2024 года 133 тыс. человек. Об этом стало известно в понедельник, 30 сентября.

«Совершить с 1 октября по 31 декабря 2024 года призыв на военную службу граждан РФ в возрасте от 18 до 30 лет, не состоящих в запасе и подлежащих (...) призыву на военную службу, в количестве 133 тыс. человек», — говорится в обнародованном документе.

Этим же указом Путин распорядился уволить с военной службы солдат, матросов, сержантов и старшин, срок службы которых по призыву завершился.

Между тем, заместитель начальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба РФ Владимир Цимлянский сегодня заявил, что срочники не будут направляться на войну с Украиной и не будут служить в так называемых «новых регионах».

А спикер Кремля Дмитрий Песков не смог прокомментировать вопрос, будут ли срочники служить в приграничных регионах, в том числе и в Курской области, где идет операция ВСУ.

«Это нужно в Минобороны уточнять», — перевел «стрелки» Песков.

Напомним, Путин снова увеличил численность своей армии.