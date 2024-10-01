Трамп заявил о хороших отношениях с Зеленским

У экс-президента США Дональда Трампа хорошие отношения с президентом Украины Владимиром Зеленским. Трамп ценит действия украинского лидера во время скандала с импичментом. Об этом бывший американский лидер заявил в интервью для The Washington Post.

«У меня были хорошие отношения с Зеленским. Он мне нравится», — отметил Трамп.

По словам экс-президента США, причиной этому являются действия Зеленского во время скандала с возможным импичментом.

Украинский лидер не подтвердил, что в 2019 году Трамп в телефонном разговоре требовал у него компромат на Джо Байдена взамен на военную помощь. В ином случае Трампу мог грозить импичмент.

«Он (Зеленский) мог бы сказать, что не знал, что (разговор) записывался на пленку. Но вместо того, чтобы сказать: «Да, я чувствовал угрозу», он сказал: «Он (Трамп — ред.) не сделал абсолютно ничего плохого», — добавил американский политик.

Напомним, сенатор-республиканец Марко Рубио выступил в защту кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа, заявив, что война РФ против Украины должна закончиться переговорами, а не победой Киева.