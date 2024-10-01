Британский профессор рассказала, с какого возраста ребенку можно пользоваться мобильным телефоном

Профессор кафедры общественного здравоохранения Школы спорта и физической активности университета Шеффилд-Халлам в Великобритании Лиана Азеведо поведала родителям кое-что важное. Она рассказала, с какого возраста ребенку можно пользоваться мобильным телефоном.

По ее словам, давать гаджет малышу можно после шести лет.

Дело в том, что раннее использование смартфонов способно нанести долгосрочный ущерб.

Говорится: «Шесть лет – критический период в развитии ребенка, до завершения которого давать ребенку какие-либо интерактивные средства массовой информации может быть нецелесообразно».

Отмечается, что до этого возраста у детей развиваются важнейшие двигательные умения и навыки межличностной коммуникации, которые лучше всего осваивать при личном общении.

Добавляется, что приобщение к использованию мобильного телефона в слишком раннем возрасте может побудить ребенка к замене обычных игр с игрушками и сверстниками мобильными развлечениями.

Информируется, что некоторые исследования показали, что количество серого вещества головного мозга (скопления тел нервных клеток) достигает максимума незадолго до шестилетнего возраста.

Сообщается: «Чтобы не нарушить процесс формирования умственных способностей, злоупотреблять гаджетами не рекомендуется. У детей младше двух лет вообще не должно быть экранного времени, а пятилетние могут использовать телефоны, планшеты и компьютеры не дольше часа в день».

Резюмируется, что дети младше шести лет могут быть особенно чувствительны к нарушающему сон воздействию смартфонов, а раннее знакомство с контентом социальных сетей также может негативно повлиять на психическое здоровье.

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