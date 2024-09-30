ЕС готовит новый вид санкций против России, — СМИ

Власти Евросоюза решили ввести новый режим санкций против России. Об этом сообщил редактор Радио Свобода по Европе Рикард Йозвяк в соцсети Х в понедельник, 30 сентября.

«Послы ЕС в среду согласуют новый тематический режим санкций, нацеленный на гибридные угрозы России. Он будет формализован на следующей неделе. Пока нет имен, но они будут добавлены в будущем», — написал он.

Йозвяк добавил, что сначала хотели ввести общий режим санкций, но в итоге согласились, что он будет сосредоточен на российских угрозах.

Напомним, США ввели новые сaнкции против России.