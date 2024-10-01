Опровергнут популярный миф о похмелье

Эксперты из Утрехтского университета в Нидерландах опровергли популярный миф о похмелье. Стало известно, что не так.

Специалисты уверяют, что обезвоживание и похмельный синдром не связаны между собой.

Таким образом, по их словам, употребление воды не всегда смягчает тяжесть состояния.

Желая узнать, как вода влияет на состояние человека при похмелье, ученые изучили тринадцать ранее опубликованных научных статей на данную тему.

Исследователи стремились установить, есть ли связь между употреблением алкоголя и обезвоживанием.

Также стоял вопрос по поводу того, как потребление питьевой воды отражается на серьезности симптомов похмелья.

Уточняется, что алкоголь обладает мочегонным действием и может приводить к обезвоживанию, однако результаты опыта не подтвердили наличия прямой взаимосвязи между обезвоживанием и тяжестью похмелья.

Подчеркивается, что употребление воды одновременно с алкоголем или после него способствовало только небольшому улучшению состояния на следующий день.

Добавляется, что попытки смягчить похмелье с помощью воды были малоэффективными, а ощущение обезвоживания отступает быстрее, чем другие симптомы похмелья.

Ранее швейцарцы создали чудо-гель против алкоголя.