Харрис объявила войну наркокартелям

Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис сделала громкое заявление. Она объявила войну наркокартелям.

Действующий вице-президент страны сказала: «Как президент я вдвое увеличу ресурсы для минюста, чтобы бороться с транснациональными картелями и принимать меры для прекращения поступления фентанила в США».

Также она обвинила своего конкурента на выборах главы государства республиканца Дональда Трампа в бездействии по вопросу устранения проблем на границе США.

Ранее Трамп намекнул, что Харрис глупее Байдена.