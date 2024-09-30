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Новости > У союзников Украины не хватает денег, а поставки оружия под угрозой, — Bloomberg

У союзников Украины не хватает денег, а поставки оружия под угрозой, — Bloomberg

Александр Панько
30.09.24 13:48
146
У союзников Украины не хватает денег, а поставки оружия под угрозой, — Bloomberg

Военная помощь Украине от западных партнеров на следующий год находится под угрозой, поскольку у одних возникли трудности с деньгами, а другие отказываются увеличивать финансирование помощи Киеву.

Как пишет Bloomberg со ссылкой на собственные источники, Украина испытывает трудности в убеждении западных союзников выполнить свои обещания. А военная машина Кремля, напротив, опережает возможности Украины и ее союзников покупать боеприпасы, ракеты и другое оборудование для отражения атак.

Издание отметило, что большая часть военной поддержки Украины на 2025 год связана с соглашением G7 о предоставлении кредитов на сумму $50 млрд из прибыли от замороженных российских активов.

Союзники все еще обсуждают детали соглашения, и США хотят быть уверенными, что Венгрия не заблокирует меры Евросоюза. Окончательная сумма может оказаться ниже, если стороны не придут к консенсусу.

Но даже если соглашение будет достигнуто, $50 млрд все равно недостаточно для поддержки Украины в течение еще одного года войны, а потому союзникам придется расширить эти рамки финансирования.

Надвигающийся кризис с деньгами у союзников наступает в опасный момент для Украины и может заставить страну начать переговоры с позиции слабого, отметили источники издания.

Напомним, у ООН нет средств для помощи украинцам этой зимой.

Тэги: военная помощь, война в Украине

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