Глобальное потепление может погубить очень милых зверушек

Экологи бьют тревогу. Оказалось, что глобальное потепление способно погубить ленивцев.

Эксперты говорят о том, что ленивцы Гоффмана, живущие в Центральной и Южной Америке, не переживут глобальное изменение климата, и исчезнут уже к 2100-му году.

Дело в том, что, увы, медленный метаболизм этих зверушек не позволяет им эффективно регулировать температуру тела, что делает их очень чувствительными к окружающей среде.

Специалисты прикинули, как прогнозируемое потепление на два-шесть градусов повлияет на этих животных.

Было установлено, что повышение температуры ускорит метаболизм ленивцев. В результате им будет нужно больше пищи.

Сообщается, что обитающие в низинах животные, вероятно, смогут не допустить этого, замедлив свой метаболизм еще сильнее.

Кроме этого, добавляется, что у низинных ленивцев будет больше шансов найти пропитание по сравнению с горными ленивцами.

Говорится, что для них потепление особенно опасно, так как они не смогут ни замедлить метаболизм, ни найти пропитание, ни мигрировать в прохладные регионы.

Резюмируется, что недостаток возможностей для адаптации может привести к исчезновению ленивцев, в связи с чем следует быстро принять меры по защите этих животных, особенно живущих в горах.

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