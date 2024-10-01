Выявлено еще одно неожиданное последствие жары

Эксперты из Вандербильтского университета в США выявили неожиданное последствие жары. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что повышение глобальных температур ускоряет старение комаров, а также ухудшает их иммунитет.

Ранее было установлено, что повышение температуры ускоряет старение комаров, что подрывает иммунную систему насекомых.

Сообщается, что комары, выращенные при более высоких температурах, стареют быстрее, что приводит к ослаблению иммунного ответа.

Теперь же удалось узнать, что при температуре окружающей среды от 27 градусов риск гибели насекомых увеличивается на 40% с каждым градусом потепления.

Добавляется, при температуре 33 градуса комары выживали не более десяти-одиннадцати дней.

Резюмируется: «Глобальное потепление в мире будет влиять на роли насекомых как опылителей, вредителей и переносчиков болезней. Более высокие температуры ускоряют старение и увеличивают смертность комаров, причем каждый фактор усиливает влияние другого».

Ранее американцы узнали о кознях погоды кое-что неожиданное.