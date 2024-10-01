Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Выявлено еще одно неожиданное последствие жары

Выявлено еще одно неожиданное последствие жары

Александр Панько
01.10.24 16:06
206
Выявлено еще одно неожиданное последствие жары

Эксперты из Вандербильтского университета в США выявили неожиданное последствие жары. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что повышение глобальных температур ускоряет старение комаров, а также ухудшает их иммунитет.

Ранее было установлено, что повышение температуры ускоряет старение комаров, что подрывает иммунную систему насекомых.

Сообщается, что комары, выращенные при более высоких температурах, стареют быстрее, что приводит к ослаблению иммунного ответа.

Теперь же удалось узнать, что при температуре окружающей среды от 27 градусов риск гибели насекомых увеличивается на 40% с каждым градусом потепления.

Добавляется, при температуре 33 градуса комары выживали не более десяти-одиннадцати дней.

Резюмируется: «Глобальное потепление в мире будет влиять на роли насекомых как опылителей, вредителей и переносчиков болезней. Более высокие температуры ускоряют старение и увеличивают смертность комаров, причем каждый фактор усиливает влияние другого».

Ранее американцы узнали о кознях погоды кое-что неожиданное.

Тэги: ученые, погода, мир, комар, наука, жара, погодные условия

Комментарии

Статьи

23.09.24 11:59

«Громадське» привлекло мошенника к «разоблачению»: сюжет о днепровском бизнесмене основан на материалах предпринимателя, задолжавшего 130 млн

Автор: Макс Степовий, для «Фраза»

Дайджест

Дело Рабиди: зачем Денис Бутко удалил свой профиль в LinkedIn?
22.09.24 13:56

Дело Рабиди: зачем Денис Бутко удалил свой профиль в LinkedIn?

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
НБУ ввел ограничения на переводы с карты на карту: каковы варианты обхода и исключения из правил?
НБУ ввел ограничения на переводы с карты на карту: каковы варианты обхода и исключения из правил?
НБУ ввел ограничения на переводы с карты на карту: каковы варианты обхода и исключения из правил?
НБУ ввел ограничения на переводы с карты на карту: каковы варианты обхода и исключения из правил?
Топ игровых проектов для заработка криптовалюты: Blum, CATS, TapSwap и другие
Топ игровых проектов для заработка криптовалюты: Blum, CATS, TapSwap и другие
Primex PricePulse: угадайте, куда пойдет крипторынок и заработайте
Primex PricePulse: угадайте, куда пойдет крипторынок и заработайте
Tapswap: листинг, цена, коды
Tapswap: листинг, цена, коды
SOON от TON Station: скоро листинг, но вы еще можете заработать свои токены
SOON от TON Station: скоро листинг, но вы еще можете заработать свои токены
Crypto Mason: в Telegram запустили масонскую тапалку
Crypto Mason: в Telegram запустили масонскую тапалку
Блум: листинг, airdrop, прогноз цены
Блум: листинг, airdrop, прогноз цены
UNITS: в Телеграм запустили «тапалку» на базе RWA - активов реального мира
UNITS: в Телеграм запустили «тапалку» на базе RWA - активов реального мира
Биржа WhiteBIT: Шенцев и Носов отмывают криптовалюту из РФ за счет убытков украинцев
Биржа WhiteBIT: Шенцев и Носов отмывают криптовалюту из РФ за счет убытков украинцев
Влада Молчанова: скандальная застройщица готовится выводить активы из Украины в Британию?
Влада Молчанова: скандальная застройщица готовится выводить активы из Украины в Британию?
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
01.10.24 16:56

Фьюри пригрозил Усику перед реваншем

01.10.24 15:50

В Харькове взяли под стражу учителя, который насиловал и развращал мальчиков

01.10.24 15:24

Ученые выяснили о галактическом окружении Земли кое-что новое

01.10.24 14:48

Байден может продвигать вступление Украины в НАТО до ухода с поста президента, — FT

01.10.24 14:32

Глобальное потепление может погубить очень милых зверушек

01.10.24 14:24

НБУ ввел ограничения на переводы с карты на карту: каковы варианты обхода и исключения из правил?

01.10.24 13:46

Си Цзиньпин объявил Тайвань «неприкосновенной территорией Китая»

01.10.24 13:39

Бельгийцы предупредили о вреде… фитнес-браслетов и смарт-часов

01.10.24 13:13

Ребров озвучил заявку сборной Украины на Лигу наций. Не обошлось без сюрпризов

01.10.24 14:24

НБУ ввел ограничения на переводы с карты на карту: каковы варианты обхода и исключения из правил?

01.10.24 11:19

Украина имеет краткосрочный план, чтобы пережить эту зиму

01.10.24 09:10

«Укрэнерго» не планирует отключений в первый день октября

30.09.24 14:23

Украинцам раскроют план победы. Но лишь частично

30.09.24 13:48

У союзников Украины не хватает денег, а поставки оружия под угрозой, — Bloomberg

30.09.24 09:55

Украина победит в этой войне, — Байден

30.09.24 09:10

В «Укрэнерго» ответили, будут ли действовать графики отключения света 30 сентября

27.09.24 14:46

Катар объявил о соглашении с Украиной и Россией по обмену детьми. Лубинец все опроверг

27.09.24 12:22

В Минэнерго отреагировали на прогнозы по отключению света зимой

27.09.24 09:44

Стало известно, сколько украинцев официально считаются пропавшими без вести

25.09.24 16:49

ВСУ уточнили правила мобилизации некоторых категорий украинцев

25.09.24 15:12

Американцы узнали о далеком прошлом Земли кое-что интересное

25.09.24 14:04

Фицо прислали конверт с пулей

26.09.24 16:12

Выяснилось, куда девалась атмосфера Марса

27.09.24 11:22

Украинцам готовят очередное повышение цен на электроэнергию

26.09.24 14:34

Байден анонсировал передачу Украине оружия почти на $8 млрд

27.09.24 14:59

Ученые нашли экзопланету, которая похожа на Землю в будущем

26.09.24 13:34

Ученые поведали о тренировках кое-что очень важное

25.09.24 15:04

Совершен огромный прорыв в изучении физики

27.09.24 15:21

Итальянцы объяснили, почему необходимо есть рыбу

Фото и Видео
На США обрушился один из крупнейших в истории ураганов
На США обрушился один из крупнейших в истории ураганов
На США обрушился один из крупнейших в истории ураганов
На США обрушился один из крупнейших в истории ураганов
Волки-людоеды поедают индийских детей
Волки-людоеды поедают индийских детей
В Киеве произошла стычка между топ-чиновником Нацбанка и военным
В Киеве произошла стычка между топ-чиновником Нацбанка и военным
Лидер Гаити опозорился во время выступления в ООН
Лидер Гаити опозорился во время выступления в ООН
Зеленский и Столтенберг обсудили усиление ПВО
Зеленский и Столтенберг обсудили усиление ПВО
В доме экс-капитана «Динамо» снова провели обыски
В доме экс-капитана «Динамо» снова провели обыски
Зеленский заявил о решающих месяцах войны
Зеленский заявил о решающих месяцах войны
Оккупанты угрожают окончательно лишить прав украинцев, у которых нет паспорта РФ, — ЦНС
Оккупанты угрожают окончательно лишить прав украинцев, у которых нет паспорта РФ, — ЦНС
Появилось видео аномального снегопада в ЮАР
Появилось видео аномального снегопада в ЮАР
Под Киевом мужчина устроил стрельбу из автомата в магазине, есть раненые
Под Киевом мужчина устроил стрельбу из автомата в магазине, есть раненые
fraza.com
Новости блогосферы
10.09.24 11:41

Из-за коррупции и провалов на фронте в Минобороны могут начаться перестановки?
05.06.24 17:24

О пользе блэкаутов
02.05.24 21:19

Война в Украине: ВПК и промышленность сторон
19.03.24 22:31

Война в Украине продлится до мая 2025 года?

Опрос

Чего вы ждете от 2024 года?

посмотреть результаты
© 2024 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.