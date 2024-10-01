Стала известна разница между мужским и женским алкоголизмом

Конгресс Европейского колледжа нейропсихофармакологии выяснил кое-что интересное. Медики поведали о том, чем мужской алкоголизм отличается от женского.

В отчете экспертов говорится, что зависимость от алкоголя серьезно отличается на биохимическом уровне у мужчин и женщин.

Подчеркивается, что это следует учитывать при назначении и разработке лекарств.

Во время опыта специалисты проанализировали данные четырех сотен людей с зависимостью от алкоголя.

Была выявлена связь между уровнем половых гормонов и психическими характеристиками (длительностью тревоги, вероятностью рецидива и т.д.) мужчин и женщин.

Сказано: «Вероятно, уровень половых гормонов влияет на психику людей с алкоголизмом и риск срывов. Но возможно и обратное: злоупотребление алкоголем изменяет уровень гормонов».

Резюмируется: «Половые гормоны могут напрямую влиять на развитие и лечение алкогольной зависимости. Этот вопрос нужно изучить в будущих исследованиях».

Ранее британцы придумали, как «отбить» желание употреблять алкоголь.