Названы продукты, которые помогут побыстрее уснуть

Российский доктор медицинских наук Алексей Данилов перечислил пищу, которая поможет быстрее засыпать. По его словам, его продукты с триптофаном.

Эксперты говорит, что если человек тратит более получаса на засыпание, или же проводит время без сна после ночных пробуждений, у него может быть бессонница.

Указывается, что зачастую проблемы со сном вызывает тревога, а также хронические заболевания сердца, цистит и другие.

Кроме этого добавляется, что засыпанию мешает дефицит гормона мелатонина.

Специалист уверяет, что избежать его поможет ужин, богатый триптофаном – предшественником мелатонина.

Это – индейка, хумус, запеченные яблоки, тыква и семечки.

Подчеркивается, что не следует переедать вечером, так как это ухудшит засыпание.

Резюмируется: «Лучшее средство от бессонницы – физическая активность в течение дня. Вечером лучше выбрать релаксационные техники или медитацию».

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