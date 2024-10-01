Выдвинута новая версия появления Луны

Эксперты из университета Пенсильвании в США озвучили новую теорию происхождения Луны. Появились данные их отчета.

В нем сказано, что новая гипотеза опровергает основную версию появления естественного спутника Земли.

Полагается, что Луна образовалась из обломков после столкновения Земли с другой планетой на заре своего существования.

Ученые говорят, что в альтернативной теории захвата с обменом двоичными объектами гравитация Земли разделила эти тела, захватив один из объектов, то есть Луну, и сделав ее спутником.

Специалисты уверяют, что в пользу их теории свидетельствует расположение спутника относительно планеты.

Сказано: «Если бы Луна сформировалась из обломков, она должна была бы вращаться над земным экватором, однако она движется по другой плоскости».

Резюмируется, что Земля могла бы захватить спутник даже большего размера, чем Луна, объект размером с Меркурий или даже Марс, но полученная орбита могла оказаться нестабильной.

Ранее ученые обнаружили признаки воды по всей поверхности Луны.