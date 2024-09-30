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Новости > В Украине продолжает холодать: прогноз синоптиков на ближайшие дни

В Украине продолжает холодать: прогноз синоптиков на ближайшие дни

Александр Панько
29.09.24 23:24
128
В Украине продолжает холодать: прогноз синоптиков на ближайшие дни

В Украине становится все прохладнее. Прогноз на ближайшие дни дал Гидрометцентр.

Синоптики говорят о том, что в понедельник, 30 сентября, в западных, Житомирской и Винницкой областях пройдут дожди. Ночью в Черновицкой, Ивано-Франковской, Тернопольской и Хмельницкой областях местами ожидаются значительные дожди. На остальной территории страны будет без осадков, лишь в Киевской и Черниговской областях ночью местами возможны кратковременные дожди. Ветер северный, юго-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

При этом на высокогорье Карпат пройдет дождь и мокрый снег, температура ночью и днем от 0 до 5 тепла.

Ночью по Украине плюс 9-14, на побережье морей до 16 тепла, днем плюс 20-25. В большинстве северных областей ночью плюс 6-11, днем 14-19 тепла.

В Киеве завтра будет сухо. Ветер северный, 7-12 м/с. Ночью плюс 9-11, днем 17-19 тепла.

Эксперты небесной канцелярии добавляют, что во вторник, 1 октября, по стране будет без осадков, только в западных, юго-западных областях и в Крыму возможны небольшие дожди. Ветер северо-западный, на Левобережье юго-восточный, 7-12 м/с, в южной части и восточных областях местами порывы 15-20 м/с.

Ночью в западных, Житомирской, Киевской и Винницкой областях плюс 5-10, днем 14-19 тепла, в западных областях плюс 8-13. На остальной территории ночью плюс 9-14, днем 20-25 тепла.

На высокогорье Карпат пройдет небольшой мокрый снег, ночью и днем от 0 до 5 тепла.

В украинской столице послезавтра будет без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Ночью плюс 8-10, днем 16-18 тепла.

Ранее в Киеве зафиксировали три температурных рекорда подряд.

Тэги: Киев, общество, погода, регионы, погодные условия, синоптики, новости Украины

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