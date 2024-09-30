Названы виды рака, которые может спровоцировать алкоголь

Эксперты из Американской ассоциации исследования рака предупредили о вреде алкоголя. Он способен спровоцировать шесть видов онкологии.

По их словам, говорится о раке головы и шеи, плоскоклеточной карциноме пищевода, раке молочной железы, прямой кишки, печени и желудка.

Ученые связали со злоупотреблением алкоголя 5% случаев онкологии, выявленных в этом году.

Добавляется, что алкоголь оказался на третьем месте по числу спровоцированных этим фактором случаев заболевания раком после ожирения (7,6% случаев) и курения (19,3%).

Кроме этого, американцы поведали, что отказ от алкоголя может снизить риск развития рака, связанного с алкоголем, на 8%, а риск возникновения всех видов рака на 4%.

Резюмируется, что 51% американцев не осведомлены о том, что алкоголь увеличивает риск развития рака.

Ранее британцы придумали, как «отбить» желание употреблять алкоголь.