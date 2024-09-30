Стало известно о небывалой пользе клюквы

Эксперты из университета Флориды в США поведали о небывалой пользе клюквы. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что клюквенный напиток с антиоксидантами помогает повысить тонус кожи и разгладить мелкие морщины.

В проведенном опыте участвовали взрослые женщины, которых поделили на группы для приема плацебо или особого клюквенного напитка.

Каждая бутылочка содержала 193 мг процианидинов, 19,5 мг антоцианов и 24,2 мг флавонолов. Напиток был изготовлен из концентрированного клюквенного сока, что обеспечивало высокую концентрацию антиоксидантов.

Поясняется, что антиоксиданты это природные или синтетические вещества, защищающие клетки от воздействия свободных радикалов, которые уменьшают количество активного кислорода, приводя в норму работу органов и замедляя старение.

Опыт длился шесть недель.

Отмечается, что женщины старше 40 лет заметили существенные улучшения в состоянии своей кожи.

Подопытные говорили, что кожа стала более гладкой и подтянутой, а мелкие морщины менее заметными. Подобные визуальные результаты также были подтверждены объективными измерениями. При помощи специального прибора, измеряющего эластичность кожи, ученые выявили положительные изменения в микробиоме и защитном липидном (жировом) слое.

Резюмируется, что подобный омолаживающий эффект был выражен именно у женщин старшего возраста. Участницы моложе 40 лет не продемонстрировали таких значимых изменений.

Ранее был создан рис против диабета.