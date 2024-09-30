Американцы перечислили продукты для долгой жизни

Эксперты из университета Южной Калифорнии в США рассказали, как продлить жизнь. Были названы продукты, которые стоит включить в рацион питания.
По их словам, следует есть нерафинированные сложные углеводы, растительную пищу и полезные жиры.
Подчеркивается, что ключевым фактором диеты для продления жизни является прекращение приема пищи за три часа до сна и соблюдение двенадцатичасового перерыва между последним приемом пищи сегодня и первым завтра.
Также важен принцип, который касается сбалансированного рациона: 40-60% калорий должны приходиться на нерафинированные сложные углеводы, 10-15% на растительную пищу и еще 25-35% на растительные жиры.
Ученые советуют добавлять в рацион бобы, которые снижают риск развития диабета и сердечнососудистых заболеваний, и зеленые овощи, укрепляющие иммунную систему.
Полезны в данном ключе и орехи, содержащие необходимые для здоровья сердца полезные жиры.
Сообщается также, что овес способствует нормализации уровня сахара в крови, а фрукты, как источник клетчатки, необходимы для поддержания здоровья кишечника.
Добавляется, что рыба улучшает функцию мозга и сердца благодаря содержанию железа, цинка, йода и магния.
При этом специалисты немаловажным компонентами долголетия называют оливки и оливковое масло, которые являются важными источниками полезных жиров и мощными антиоксидантами, положительно влияющими на сердечнососудистую систему.
Ранее был создан рис против диабета.