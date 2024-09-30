Американцы перечислили продукты для долгой жизни

Эксперты из университета Южной Калифорнии в США рассказали, как продлить жизнь. Были названы продукты, которые стоит включить в рацион питания.

По их словам, следует есть нерафинированные сложные углеводы, растительную пищу и полезные жиры.

Подчеркивается, что ключевым фактором диеты для продления жизни является прекращение приема пищи за три часа до сна и соблюдение двенадцатичасового перерыва между последним приемом пищи сегодня и первым завтра.

Также важен принцип, который касается сбалансированного рациона: 40-60% калорий должны приходиться на нерафинированные сложные углеводы, 10-15% на растительную пищу и еще 25-35% на растительные жиры.

Ученые советуют добавлять в рацион бобы, которые снижают риск развития диабета и сердечнососудистых заболеваний, и зеленые овощи, укрепляющие иммунную систему.

Полезны в данном ключе и орехи, содержащие необходимые для здоровья сердца полезные жиры.

Сообщается также, что овес способствует нормализации уровня сахара в крови, а фрукты, как источник клетчатки, необходимы для поддержания здоровья кишечника.

Добавляется, что рыба улучшает функцию мозга и сердца благодаря содержанию железа, цинка, йода и магния.

При этом специалисты немаловажным компонентами долголетия называют оливки и оливковое масло, которые являются важными источниками полезных жиров и мощными антиоксидантами, положительно влияющими на сердечнососудистую систему.

Ранее был создан рис против диабета.