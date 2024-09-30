Китайцы поведали о небывалой пользе черники

Эксперты из Шеньянского сельскохозяйственного университета в Китае поведали о небывалой пользе черники. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что содержащийся в этой ягоде мальвидин-3-О-галактозид (M3G) усиливает барьерную функцию слизистой оболочки толстой кишки.

Опыты провели на грызунах с тяжелым колитом. Поясняется, что это воспалительное заболевание толстой кишки, возникающее вследствие инфекционного, ишемического, лекарственного или иного поражения.

Во время эксперимента мышей разделили на две группы. Первая группа выступала в качестве контрольной, а вторая ежедневно получала добавки мальвидин-3-О-галактозида в дозировке три грамма.

Ученые рассказали, что M3G представляет собой антоциан, то есть растительный пигмент из группы флавоноидов, который обладает антиоксидантными свойствами, то есть защищает клетки организма от повреждений нестабильными молекулами, известными как свободные радикалы.

Было установлено, что при приеме M3G у грызунов значительно увеличилась масса тела и нормализовался аппетит.

Отмечается, что подобные изменения свидетельствовали о защитном эффекте соединения против симптомов колита.

При этом гистологический анализ тканей толстой кишки грызунов тоже показал значительное увеличение толщины ее слизистой оболочки.

Добавляется, что добавки с M3G усилили производство бокаловидных клеток и барьерных белков, отвечающих за прочность защитного эпителия.

Резюмируется: «Мальвидин-3-О-галактозид обладает значительным потенциалом в качестве натурального терапевтического средства при заболеваниях кишечника. Чтобы определить, какой эффект M3G окажет на здоровье ЖКТ человека, нужны дополнительные исследования».

Ранее был создан рис против диабета.