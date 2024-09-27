Лукашенко рассказал, при каком условии готов применить ядерное оружие

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что готов применить переданное Россией ядерное оружие. Он назвал условие для этого.

Политик сказал: «Нападение на Беларусь – это Третья мировая война. Недавно Владимир Путин это подтвердил, внося поправки в ядерную доктрину, что нападение на Россию и Беларусь – мы применяем ядерное оружие. Он подтвердил мои слова. В этом суть была моего заявления».

Глава государства добавил: «Как только они нападают на нас, НАТО есть НАТО, американцы и поляки – они уже выстроились вдоль границы, особенно польской. Знаем, что руководство Польши уже руки потирает, мы применяем ядерное оружие, и Россия за нас втягивается».

Было также сказано: «Мы применим ядерное оружие – нам могут ответить. И по России в том числе. Поэтому Россия весь арсенал применит. А это уже мировая война. Этого не хочет и Запад. Они к этому не готовы. Но мы им откровенно говорим: красная линия – это государственная граница. Наступили на нее – ответ будет мгновенным. Мы к этому готовимся. Я честно и откровенно об этом говорю».

Ранее Лукашенко вновь заговорил о войне.