Лукашенко решил создать… собственный мобильный телефон

Беларусь собирается создать собственный мобильный телефон. Об этом на встрече со студентами сказал президент страны Александр Лукашенко.

Он заявил: «Отечественный мобильный телефон, о котором много-много сейчас говорят, сделаем».

Политик уверяет, что «на многих предприятиях была обновлена материальная база, благодаря чему в стране производят современные автобусы и электробусы, легковые автомобили, тракторы и комбайны, которые по качеству не хуже лучших импортных образцов».

Александр Лукашенко добавил: «Есть достижения в микроэлектронике. Даже ноутбук свой сделали».

Ранее Лукашенко вновь заговорил о войне.