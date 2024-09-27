Китай сделал новое громкое заявление по поводу войны в Украине

Китай озвучил новое заявление по поводу войны в Украине. Его сделал официальный представитель МИД страны Линь Цзянь.
Он сказал: «Сейчас украинский кризис продолжает затягиваться, а риск его эскалации и расширения постоянно растет, международное сообщество повсеместно этим обеспокоено».
По его словам, Китай и Бразилия «недавно опубликовали консенсус по политическому урегулированию из шести пунктов, который получил положительный отклик и поддержку международного сообщества».
Дипломат резюмировал: «В последнее время международные призывы к миру и переговорам еще более усилились, и все больше и больше стран Глобального Юга объединяются с этой целью, активно стараясь создать атмосферу и накопить условия для мира».
Ранее китайские военные «наехали» на США.