Китай сделал новое громкое заявление по поводу войны в Украине

Китай озвучил новое заявление по поводу войны в Украине. Его сделал официальный представитель МИД страны Линь Цзянь.

Он сказал: «Сейчас украинский кризис продолжает затягиваться, а риск его эскалации и расширения постоянно растет, международное сообщество повсеместно этим обеспокоено».

По его словам, Китай и Бразилия «недавно опубликовали консенсус по политическому урегулированию из шести пунктов, который получил положительный отклик и поддержку международного сообщества».

Дипломат резюмировал: «В последнее время международные призывы к миру и переговорам еще более усилились, и все больше и больше стран Глобального Юга объединяются с этой целью, активно стараясь создать атмосферу и накопить условия для мира».

Ранее китайские военные «наехали» на США.