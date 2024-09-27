Трамп таки согласился встретиться с Зеленским

В пятницу, 27 сентября, состоится встреча кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа с главой украинского государства Владимиром Зеленским. Она пройдет в небоскребе Trump Tower в Нью-Йорке.

Об этом информировал сам бывший американский лидер.

В социальной сети Truth Social он написал: «Как вы знаете, президент Владимир Зеленский запросил встречу со мной, и я встречусь с ним утром около 9:45 (16:45 по киевскому времени) в Trump Tower».

При этом политик показал письмо от Владимира Зеленского с просьбой о встрече.

В нем, в частности, говорится: «Я могу быть в Нью-Йорке в пятницу, это было бы хорошим временем для встречи. Уверен, что нам важно встретиться вживую, чтобы понимать друг друга на 100%».

Ранее Трамп вновь странно высказался по поводу войны в Украине.