В НБУ спрогнозировали, какой будет ситуация с электричеством грядущей зимой

Председатель НБУ Андрей Пышный дал прогноз по поводу того, какой будет ситуация в нашей стране с электричеством грядущей зимой. Его слова цитирует издание Forbes Ukraine.

Финансист сказал: «Мы пользуемся теми данными, которые получаем из многих источников, агрегируя их и формируя свою собственную гипотезу. Наша собственная гипотеза говорит о том, что дефицит на этот год после тех обстрелов, разрушений, которые мы уже испытали, составляет 7%».

Кроме этого, добавляется, что «по факту уровень дефицита даже несколько лучше, но остается риск на осень и возможное возобновление соответствующих атак».

Говорится: «Поэтому мы пока остаемся в базовом сценарии».

По его словам, в Украине «быстро начали работать над восстановлением разрушенных энергогенерирующих мощностей и главное – построением этой диверсифицированной системы малой генерации».

Информируется: «Можно ли это сделать за месяц, восстановив действительно те мощности, которые стали недоступны в результате атаки? Нет, это требует времени и огромного объема ресурсов. И конечно эта зима не будет простой. Последствия дефицита мы будем испытывать все».

Андрей Пышный признался: «По большому счету каждый из нас в какой-то мере должен стать энергетиком для того, чтобы понять, как ему самый лучший способ пройти через эту зиму. Необходимо определить, как жилье может быть обеспечено автономными источниками энергопитания и энергообеспечения».

Резюмируется: «Надо это сделать сегодня. Такой продукт соответственно есть, и в рамках государственной программы кредитования подставку ноль. И в рамках коммерческого кредитования, которое предлагают банки, если ваш бизнес на сегодняшний день требует соответствующего энергообеспечения и вы чувствуете критическую зависимость от перебоев, надо двигаться в сторону своей автономии».

Ранее мы писали, что электричество в Украине могут отключать по 12-20 часов.