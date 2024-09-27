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Новости > Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 649 170 солдат

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 649 170 солдат

Александр Панько
27.09.24 09:18
119
Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 649 170 солдат

Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на пятницу, 27 сентября.

Сообщается, что были ликвидированы уже 649 170 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 8 846 танков, 17 396 боевых бронированных машин, 18 678 артиллерийских систем, 1 199 РСЗО, 961 средство ПВО, 369 самолетов, 328 вертолетов, 16 031 БПЛА оперативно-тактического уровня, 2 608 крылатых ракет, 28 кораблей/катеров, одна подлодка, 25 411 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 3 192 единицы специальной техники.

Ранее Байден анонсировал передачу Украине оружия почти на $8 млрд.

Тэги: общество, Россия, война, Генштаб, ВСУ, новости Украины

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