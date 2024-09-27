Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 649 170 солдат

Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на пятницу, 27 сентября.

Сообщается, что были ликвидированы уже 649 170 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 8 846 танков, 17 396 боевых бронированных машин, 18 678 артиллерийских систем, 1 199 РСЗО, 961 средство ПВО, 369 самолетов, 328 вертолетов, 16 031 БПЛА оперативно-тактического уровня, 2 608 крылатых ракет, 28 кораблей/катеров, одна подлодка, 25 411 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 3 192 единицы специальной техники.

Ранее Байден анонсировал передачу Украине оружия почти на $8 млрд.