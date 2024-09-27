В Украине хотят создать единый госреестр военнослужащих

В Украине может появиться единый государственный реестр военнослужащих. Соответствующий законопроект подали в Верховную Раду. Об этом сообщает Министерство обороны Украины в Facebook.

Как отметили в ведомстве, главные предложения в законопроекте следующие:

— создание единой базы данных для военнослужащих ВСУ и Государственной службы специального транспорта;

— введение уникального электронного идентификатора Military ID. Он предоставит возможность обмена данными между реестрами без использования персональных данных военнослужащих;

— формирование законодательной базы для дальнейшего развития приложения Армия+ и информационно-коммуникационной системы Министерства обороны Украины;

— предоставление электронных услуг военнослужащим и их семьям, включая социальные льготы, гарантии и бонусные программы.

Заместитель министра обороны Украины Катерина Черногоренко подчеркнула, что когда законопроект заработает, это предоставит возможность получить юридические инструменты работы с информацией о военнослужащем и защиты таких данных.

«Это позволит управлять карьерой, получать необходимое образование и компетенции нашим военным. Мы, как государство, сможем предоставлять им административные и социальные услуги в электронном формате», — добавила чиновница.

Напомним, украинцам позволят становиться на военный учет онлайн.