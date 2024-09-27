Украинцам позволят становиться на военный учет онлайн

Министерство обороны разработало законопроект, позволяющий украинцам призывного возраста становиться на военный учет онлайн с помощью средств электронной идентификации. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны.

Отмечается, что документ уже был одобрен на заседании Кабинета министров.

Предусмотрено, в частности, становиться на военный учет призывников и уточнять персональные данные можно через электронную идентификацию в сервисе «Электронный кабинет призывника, военнообязанного и резервиста».

Комиссии по взятию на такой учет планируется ликвидировать. Также в планах — отменить прохождение медицинского осмотра при взятии на военный учет.

Граждане, получающие высшее образование, будут проходить медосмотр перед практическими занятиями базовой общевойсковой подготовки.

Также будет уточнено положение о военном учете женщин, изъявивших желание проходить базовую военную службу: непосредственно перед направлением на такую ​​службу по собственному желанию их будут брать на военный учет призывников, а после завершения базовой военной службы — на военный учет военнообязанных.

Напомним, ВСУ уточнили правила мобилизации некоторых категорий украинцев.