Украинцам позволят становиться на военный учет онлайн

Министерство обороны разработало законопроект, позволяющий украинцам призывного возраста становиться на военный учет онлайн с помощью средств электронной идентификации. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны.
Отмечается, что документ уже был одобрен на заседании Кабинета министров.
Предусмотрено, в частности, становиться на военный учет призывников и уточнять персональные данные можно через электронную идентификацию в сервисе «Электронный кабинет призывника, военнообязанного и резервиста».
Комиссии по взятию на такой учет планируется ликвидировать. Также в планах — отменить прохождение медицинского осмотра при взятии на военный учет.
Граждане, получающие высшее образование, будут проходить медосмотр перед практическими занятиями базовой общевойсковой подготовки.
Также будет уточнено положение о военном учете женщин, изъявивших желание проходить базовую военную службу: непосредственно перед направлением на такую службу по собственному желанию их будут брать на военный учет призывников, а после завершения базовой военной службы — на военный учет военнообязанных.
Напомним, ВСУ уточнили правила мобилизации некоторых категорий украинцев.