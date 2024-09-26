В Кремле разъяснили изменения в ядерной доктрине РФ

Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что объявленные изменения относительно ядерной доктрины нацелены донести сигнал «недружественным странам». Об этом он сказал в комментарии для российских пропагандистов.

«Обновленная ядерная доктрина посылает Западу сигнал с предупреждением о последствиях в случае нападения на Россию, причем необязательно ядерными средствами. Всему миру хорошо известно о ядерном потенциале России, его сдерживающей роли», — сказал Песков.

По его словам, «ядерная триада России» является абсолютным гарантом ядерного сдерживания. Он добавил, что здравомыслящие западные политики и раньше относились серьезно к словам Путина о ядерном сдерживании.

«Корректировки в основы госполитики по ядерному сдерживанию сформулированы, решение об их публикации будет приниматься позже», — процитировало издание «РИА Новости» слова пресс-секретаря российского диктатора.

Также Песков в комментарии «ТАСС» заявил, что Россия не планирует наращивать свои ядерные арсеналы.

Напомним, Путин расширил условия применения ядерного оружия.