Американцы узнали о Млечном Пути кое-что очень необычное

Эксперты из Гавайского университета и университета Миссисип в США задались весьма необычным вопросом. Они проанализировали механизм создания в космосе простой формы сахара, то есть глицериновой кислоты, которая считается строительным блоком жизни.

Ученые поясняют, что глицериновая кислота это одна из простейших сахарных кислот, играющая важнейшую роль в метаболизме живых организмов на Земле.

Добавляется: «Хотя кислоты, такие как уксус, обычно кислые, а сахара – сладкие, глицериновая кислота может быть и тем, и другим, в зависимости от ее состояния».

Сказано: «Молекулы, подобные глицериновой кислоте, могли быть синтезированы в молекулярных облаках и, возможно, в областях звездообразования до их доставки на Землю через кометы или метеориты, таким образом, способствуя созданию строительных блоков жизни».

Есть основание полагать, что глицериновая кислота может присутствовать в Стрельце B2, то есть большом газопылевом облаке в центре Млечного Пути.

Резюмируется: если глицериновая кислота действительно распространена в космосе, она может способствовать зарождению жизни на других планетах.

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