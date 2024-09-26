Создан рис против диабета

Эксперты из Международного научно-исследовательского института риса на Филиппинах при поддержке своих коллег из США, Германии и Болгарии создали уникальный сорт риса. Он снижает риск развития диабета 2 типа.

Ученые поясняют, что это страшное заболевание возникает, когда поджелудочная железа не вырабатывает достаточное количество гормона инсулина, в результате чего в крови остается слишком много глюкозы, в связи с чем клетки вырабатывают резистентность к инсулину.

Во время опыта исследователи использовали крупнейший в мире генный банк риса для изучения 380 образцов семян.

В ходе опыта специалисты идентифицировали гены и маркеры с пониженным гликемическим индексом и содержанием белка, после чего объединили их в инбредные (родственные) линии, создав более здоровую разновидность риса.

Уточняется, что новый сорт пока не выращивался за пределами лабораторий.

Планируется выращивать такой рис в Индии и на Филиппинах в рамках миссии института по борьбе с бедностью и голодом.

Ранее британский медик назвал необычный способ снизить риск диабета.