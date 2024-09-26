Германия готова стать главной опорой сдерживания агрессии РФ в Европе, — Писториус

Для Российской Федерации полномасштабная война в Украине является лишь началом. Демократия и независимость — главные враги для диктатора Владимира Путина. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус во время выступления в Вильнюсе, сообщает Deutsche Welle.

«Для России Украина это только начало. Россия пытается подорвать наше единство, Европейского Союза и НАТО, гибридными методами. Настоящий враг Путина — наш свободный и независимый, демократический образ жизни», — заявил глава ведомства.

Министр отметил, что в 2014-м году, после вторжения России в Крым, другие страны «вместо того, чтобы отреагировать на этот звонок, нажали кнопку «отложить сигнал тревоги».

В том же числе Писториус подтвердил планы Германии развернуть в Литве полноценную бригаду до 2027 года. В частности солдат начнут направлять уже в этом году.

«Мы осознаем свою ответственность как центрального логистического узла в Европе, что гарантирует, что войска могут быстро перемещаться с Атлантики на восточный фланг в случае необходимости... Более 35 000 немецких военнослужащих, 200 самолетов, два фрегата и дополнительные силы могут быть приведены в оперативную готовность к 2025 году», — добавил он.

Напомним, Германия заверила в продлении помощи Украине.