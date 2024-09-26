Стало известно, как солнечный свет влияет на качество сна

Эксперты из университета Южного Миссисипи в США узнали о нашем сне кое-что новое. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что американцы проанализировали влияние солнечного света утром на качество сна следующей ночью, после чего установили, что прогулки в утренние часы помогают лучше расслабиться в конце дня.

Опыт длился семьдесят дней. В нем участвовали 103 добровольца в возрасте от 18 до 80 лет.

Указывается, что каждый подопытный проходил ежедневный опрос о том, сколько времени и в какое время он находился под солнцем, и как спал во время ночного отдыха.

Удалось выяснить, что воздействие утреннего солнечного света предсказывало лучшее качество сна ночью.

Добавляется, что люди, проводившие время на улице утром, сообщали, что быстрее засыпали, дольше спали и меньше просыпались ночью.

Ученые говорят, что эффективность их сна (какая часть времени, проведенного в постели, была потрачена на сон) также оказалась выше.

Информируется при этом, что длительность пребывания под утренним солнцем не оказывала существенного влияния на сон: то есть, даже короткой прогулки может быть достаточно, чтобы хорошо выспаться следующей ночью.

Резюмируется, что подобный эффект объясняется способностью солнечного света регулировать циркадные ритмы и выработку мелатонина в организме.

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