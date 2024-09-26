Создана крупнейшая в мире база стволовых клеток долгожителей и их потомков

Эксперты из Медицинской школы имени Чобаняна и Аведисяна Бостонского университета в США создали самую большую в мире базу индуцированных плюрипотентных стволовых клеток долгожителей и их потомков. В ходе работы американцы получили и охарактеризовали более сотни образцов периферической крови долгожителей и их потомков, включая те, у которых есть данные об их устойчивости к инвалидности и когнитивным нарушениям.

Специалисты оценили то, как экспрессия генов соотносится с их так называемыми биологическими часами, отражающими ход естественного старения, и выделила у долгожителей столовые клетки.

Поясняется, что клеточное сырье для организма, из которого могут генерироваться определенные клетки со специализированными функциями.

Сообщается, что после этого изолированные мононуклеарные клетки периферической крови были успешно перепрограммированы в высококачественные клеточные линии таких стволовых клеток, которые были функционально охарактеризованы как плюрипотентные, то есть отличающиеся геномной стабильностью и способностью развиваться и дифференцироваться в несколько типов клеток.

Добавляется, что выделенные стволовые клетки можно выращивать неограниченное количество времени, дифференцировать в любые типы клеток или тканей в организме и точно воспроизводить генетический фон человека, от которого они были получены.

Сказано, что у долгожителей биологическое старение идет замедленными темпами.

Так, по словам ученых, у некоторых представителей разница между биологическим и хронологическим возрастом может достигать двух десятилетий.

Резюмируется, что изучение столовых клеток долгожителей поможет понять, как эти люди задерживают или избегают возрастных заболеваний, а также разработать новые методы лечения возрастных заболеваний.

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