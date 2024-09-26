Немцы разгадали парадокс ноля

Эксперты из университетской больницы Бонна, Боннского университета и Тюбингенского университета в Германии разгадали парадокс цифры ноль. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что наш мозг не воспринимает ее как ничто, а за обработку данного понятия отвечают отдельные нервные клетки.

Поясняется, что, в отличие от других чисел, которые представляют собой исчисляемые величины, ноль означает отсутствие чего-то исчисляемого и в то же время имеет числовое значение.

Во время опыта ученые хотели узнать, как мозг человека воспринимает такую сложную концепцию.

Немцы продемонстрировали пациентам с имплантированными в мозг микроэлектродами числовые значения от нуля до девяти.

Уточняется, что числовые значения были показаны в виде арабских цифр, с одной стороны, и в виде наборов точек, включая пустой набор, с другой.

Информируется, что, отслеживая мозговую активность участников, специалисты выявили нейроны, которые подавали сигналы при обработке информации о нуле.

Оказалось при этом, что подобные нейроны реагировали либо на арабскую цифру ноль, или же на пустое множество, но не на оба сразу.

Говорится: «При восприятии этих чисел возникал так называемый эффект числового расстояния, при котором нейроны реагировали слабее, но измеримо».

Резюмируется, что на нейронном уровне ноль не воспринимается мозгом как отсутствующее понятие, а имеет числовое значение, интегрированное со счетными числовыми значениями на нижнем конце числовой оси.

Ранее был разгадан один из секретов смерти.