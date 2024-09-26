Ученые поведали о тренировках кое-что очень важное

Эксперты из Массачусетской больницы общего профиля в США узнали о тренировках кое-что важное. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что у людей, которые тренируются по выходным, риск развития 264 различных заболеваний ниже, чем у ведущих пассивный образ жизни лиц.

В опыте участвовали 89 573 человека, данные о которых были предоставлены Британским биобанком.

Подопытные носили акселерометры, то есть специальные приборы, регистрировавшие их общую физическую активность и время, затраченное на различные по интенсивности упражнения в течение одной недели.

Полученную информацию специалисты сопоставили с частотой развития среди добровольцев 678 заболеваний шестнадцати типов.

Указывается, что фиксировались все случаи возникновения психических расстройств, болезней пищеварения, рака, деменции и других патологий.

В итоге оказалось, что у людей, которые тренировались в умеренном и интенсивном темпе по выходным в течение 150 минут (суммарно), риск развития 264 заболеваний был ниже, чем у участников, которые вообще не занимались спортом.

Сообщается, что наиболее сильные ассоциации были связаны с кардиометаболическими состояниями, такими как гипертония и диабет.

Резюмируется, что тренировки по выходным в течение шести лет снижали вероятность развития этих заболеваний на 23% и 43% соответственно.

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