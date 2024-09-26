Google ввел ограничения для россиян

Американская компания Google ввела ограничения для россиян. Он касаются создания новых аккаунтов.

Об этом поведали российские чиновники.

Минцифры информируется следующее: «Операторы связи также зафиксировали значительное сокращение количества СМС, отправляемых компанией российским пользователям. СМС-подтверждение как второй фактор авторизации для ранее созданных аккаунтов Google пока работает, но нет уверенности, что эта возможность сохранится».

Жителям России уже советуют создать резервные копии своих данных, а также перейти на использование альтернативных способов двухфакторной аутентификации в системах или использовать отечественные платформы.

Ранее мы писали, что еще один крупный сервис заблокирует аккаунты россиян.